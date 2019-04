ASSELIN, Estelle



Après un combat de 3 ans contre le cancer, Estelle nous a quittés le 21 mars 2019, à l'âge de 72 ans. Elle aura été un modèle de courage et de volonté pour nous tous. Elle est partie sereinement et bien entourée à l'IUCPQ. On s'ennuie de toi ma belle Maman d'amour. Demeurant à Lévis, secteur Saint-Jean-Chrysostome, elle était la conjointe de feu Ivan McKinley et la fille de feu Gérard Asselin et de feu Alice Duclos. Elle laisse dans le deuil sa fille Martine Bernier (André Morin), ses petits-enfants : Ludovik Picard (Christina Hervieux) et Daphnée Morin (Alexandre Dallaire); son arrière-petit-fils Landen; ses frères et soeurs : feu René (Thérèse Morency), Claudette (feu Grégoire Racine), feu Gaston (Carmen Fillion), Carmen (feu André Bernier), feu Vianney, feu Rachel et Nicole (Raymond Bouchard); ses neveux et nièces : Vianney, Julie, Linda, Hugo, Marie-Josée, Audrey, Stéphane, Sébastien, Dany, Nancy, Claudianne, Steven, Carl et feu Bryan; ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements à l'équipe d'oncologie et des soins palliatifs de l'IUCPQ pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer (https://www.cancer.ca/fr-ca/donate/?region=qc&s_srx=cancer.ca-navbar-fr).à compter de 12h.