ROUSSEAU, Anita Drouin



Au Centre d'Hébergement Alphonse-Bonenfant, le 2 avril 2019, à l'âge de 85 ans et 9 mois, est décédée madame Anita Drouin, épouse de feu monsieur Robert Rousseau. Elle demeurait à Québec (arr. Giffard). La famille vous accueillera le vendredi 5 avril de 19h à 21h au centre commémoratifoù la famille vous accueillera à compter de 9 h 30L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de Giffard. Madame Drouin était la mère de Paul (Michèle Bouchard), feu Claire et Denis (Ghislaine Hains), la grand-mère de Stéphanie, Marie-Ève (Jean-Simon Bilodeau) et Isabelle (Simon Dionne). Elle était la sœur de feu Alphonse (feu Fernande Taillon), feu Fernand (feu Marthe Lachance), feu Lionel (feu Jacqueline Bolduc) et feu Lucien. Elle était la belle-sœur feu Fernande (Georges Falardeau), feu Irène, Denise (Laurence Baker), André (Laurette Lavallée) et feu Marcel Rousseau, ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Remerciement aux employé(e)s du centre d'hébergement Alphonse-Bonenfant, de la résidence Louis XIV et du centre d'hébergement St-Jean-Eudes (pavillon Saint-François d'Assise) qui en ont pris soin d'elle. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, Québec, QC, G2J 1B8, 418-682-6387 www.coeuretavc.ca.