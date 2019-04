BÉDARD, Serge



Au CHSLD Charlesbourg le 31 mars dernier, à l'âge de 62 ans, est décédé Monsieur Serge Bédard. Il était le fils de feu Rosario Bédard et de feu Gemma Chantal. Outre son épouse Madame France Bégin, il laisse dans le deuil son fils: Guillaume (Eve Boulay), son petit-fils Léo, ses frères et soeurs: Huguette (Bernard Bouchard), Liliane, feu Denise (Luc Robitaille), Jacques (Suzanne Couture), Yvon (Diane Paquet) et Jean-Louis (Céline Girard); son beau-père Réal Bégin (feu Madeleine Lefrançois)(feu Jeannette Plante); son beau-frère et ses belles-soeurs: Michelle, Patrice (France Laperrière) et Nathalie; ses filleuls: Andréanne Olivier, Frédéric Bédard et Olivier Bégin, plusieurs neveux et nièces, oncles et tantes ainsi que d'autres parents et amis. La famille recevra les condoléances aule vendredi 5 avril de 14h à 17h et de 19h à 21h30.La famille désire remercier particulièrement le personnel soignant du 2e étage du CHSLD Charlesbourg pour les bons soins qui lui ont été prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec (1040 Avenue Belvédère, Québec, QC G1S 3G3). Pour rendre hommage à M. Bédard, vous pouvez visiter notre site internet: www.dignitequebec.com