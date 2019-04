DESCHÊNES, Claude



À l'érablière familiale de Saint-Aubert de L'Islet, le 22 mars 2019, à l'âge de 79 ans, est décédé subitement monsieur Claude Deschênes, époux de madame Jeannine Bernier, demeurant à Saint-Jean-Port-Joli. Il était le fils de feu dame Lucienne Gamache et de feu monsieur Gérard Deschênes. Outre son épouse, il laisse dans le deuil, ses fils: Sylvain (Hélène Michaud) et Francis (Sandra Soucy); ses petits-enfants: Jessica et Alyssa Deschênes, Antoine et Laurie-Anne Deschênes. Il était le frère et le beau-frère de: Colette (Paul Jean), feu Denise (feu Raymond Jean), feu Raymond (Jacinthe Corneau), feu Rodrigue, Isabelle (feu Hervé Dubé) et Nicole (Jean-Guy Duval); de la famille Bernier: Olivette (feu Roger Gagné), Claude (Simone Normand), Françoise, Conrad (feu Irène Normand) et Doris. Sont aussi affectés par son départ, plusieurs cousins et cousines, neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Opération Enfant-Soleil, 450 avenue Saint-Jean Baptiste, Québec, QC G2E 6H5. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraireà compter de 9h.L'inhumation de ses cendres se fera ultérieurement au cimetière paroissial " au bord de l'eau " de Saint-Jean-Port-Joli.