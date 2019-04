PELLERIN MORNEAU

Jeanne-D'Arc



À l'Hôpital de Montmagny, le 26 mars 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée Madame Jeanne-D'Arc Pellerin épouse de feu monsieur Thomas Morneau. Elle demeurait à Saint-Jean-Port-Joli. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Denis (Réjeanne Lord), Jean-Pierre (Claudette Pelletier) et Chantal (Jean-Hugues Laurendeau); ses petits-enfants: Stéphane, Eric et Valérie Morneau, Jérôme et Sébastien Laurendeau Morneau; leur conjoint(e); ses arrière-petits-enfants: Charlène, Pier-Alexandre, Thomas, Joey et Olivier Morneau, Dominique et Rachel Morneau, Samuel et Alex St-Pierre; sa sœur Colette (feu Camille Ouellet) ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Pellerin et Morneau. Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés au personnel de la Résidence Odette Blanchet de Sainte-Perpétue, ainsi qu'à celui de l'Hôpital de Montmagny, au Dr Maude Poulin et à Josée Cyr, infirmière pour leur soutien, leurs attentions et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Saint-Jean-Port-Joli, 2 place de l'église Saint-Jean-Port-Joli (Québec), G0R 3G0 ou à La Maison d'Hélène pour la maison de soins de fin de vie, 350, avenue Saint-David, Montmagny (Québec), G5V 2K2, www.fondationdelamaisondhelene.org. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairele samedi 6 avril, jour des funérailles à compter de 14h.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial "sous les étoiles".