JOURNAULT, Thérèse Caron



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 28 mars 2019, à l'âge de 103 ans, est décédée madame Thérèse Caron, épouse de feu Claude Journault, fille de feu Achille Caron et de feu Marie-Louise Journault. Elle demeurait à Lévis, autrefois de Pointe-au-Pic (La Malbaie). Elle laisse dans le deuil sa petite nièce Mélanie Caron (Pascal St-Aubin); les enfants de Mélanie et de Pascal : Gabriel (Noémie), Olivier (Anabelle), Camille (Rafael) et Thomas; ses amies : Marie Bérubé et Denise Lavoie; ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la Villa Mon Repos pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, https://pq.poumon.ca/faire-un-don/.de 11h à 12h.L'inhumation du corps aura lieu ultérieurement au Cimetière Mont-Marie, section Lévis.