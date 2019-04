CLOUTIER, Pierrette Nadeau



À l'IUCPQ, le 11 février 2019, à l'âge de 76 ans, est décédée madame Pierrette Nadeau, épouse de feu monsieur Denis Cloutier, fille de feu monsieur Cléophas Nadeau et de feu madame Jeanne Bérubé. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Michel, Marc (Julie Rhéaume) et Sylvain (Nancy Labrecque); son petit-fils : Dave; ses frères et soeurs : Nicole, Viateur, Nelson, Micheline (Gille), Vital et Guy (Diane); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, de nombreux ami(e)s et clients du Casse-Croûte chez Dave. La famille vous accueillera auà compter de 10h30.