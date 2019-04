THERRIEN, Maurice



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 7 mars 2019, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Maurice Therrien, conjoint de dame Janine Gignac Janelle, fils de feu monsieur Georges Therrien et de feu dame Rose Gauthier. Il demeurait à Saint-Marc-des-Carrières. Monsieur Therrien a été au service de la Ville de Montréal à titre de pompier pendant 32 ans de 1955 à 1987. La famille recevra les condoléancesà compter de 13 h,L'inhumation se fera ultérieurement. La direction des funérailles a été confiée à laOutre sa conjointe Janine, monsieur Therrien laisse dans le deuil sa sœur Liliane; ses frères et sœurs décédé(e)s : Claire, Hélène, Robert, Émile et Roland; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gignac : Jean-Marc (Marthe Paradis), Michel (Hélène Martineau), Lise (Adrien Guillemette) et Odette Guibault; ses neveux et nièces de la famille Therrien : Michel, Pierre, Ghislaine, Claude, Denis, Jacques, Lorraine, Gisèle et leurs conjoints respectifs; ses neveux et nièces de la famille Gignac : Gaétan, Alain, Éric, Anne, Julie, Renaud, Isabelle et leurs conjoints respectifs; ses amis Thérèse Paré et Jacques Ruel. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, Qc, G1L 3L5,