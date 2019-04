AHERN, Guy



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 16 mars 2019, à l'âge de 69 ans, est décédé monsieur Guy Ahern, fils de feu dame Jeanne-D'Arc Tendland et de feu monsieur Raymond Ahern. Il était l'époux de madame Chantal Slythe. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 17h à 19h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Chantal; sa fille Marie-Chantale (Jean-François Moisan); ses deux amours: Hubert et Victor. Il était le frère de: Ginette (Paul Desrochers), Micheline, feu Michel (Jocelyne Huot), André (Sylvie Cantin), Claude (Mireille Dorion) et Mario (Marthe Gaulin). Il laisse également dans le deuil ses belles-sœurs et ses beaux-frères de la famille Slythe : Michelle, Francyne (Jacques Genest) et Mark (Louise Rodrigue) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, en particulier Dre Vicky Plante, l'infirmier Jean-François Thériault et son oncologue Dre Julie Lemieux pour leur dévouement, leur délicatesse et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. : 418-683-8666 ou au www.cancer.ca