MERCIER POITRAS, Annette



Au Centre d'hébergement Saint-Joseph de Lévis, le 4 février 2019, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Annette Mercier, épouse de feu monsieur Lorenzo Poitras. Elle demeurait à L'Islet (St-Eugène). Originaire de Saint-Marcel de L'Islet, elle était la fille de feu dame Alexandrine Bélanger et de feu monsieur Eustache Mercier. Elle est aussi allée rejoindre ses frères, tous décédés. Elle était la mère de: Lucille (Arthur Boire), Rose-Hélène s.s.j., Laurette (feu Jean-René Boucher), Yolande (Rodrigue Thibodeau), Jean-Pierre (Mariette Huot), feu Serge (Claudine Robert), Jocelyne (Jean-Paul Lavoie), Lynda, feu Claudin, Réjeanne (Denis Lair), Réjean et Madeleine. Elle laisse également dans le deuil plusieurs petits-enfants, ainsi que ses arrière-petits- enfants. Sont aussi affectés par son départ, les membres des familles Mercier et Poitras, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel du Centre d'hébergement Saint-Joseph, pour leurs attentions, leur humanisme et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, av. Belvédère, bureau 214, Québec (Québec), GIS 3G3, https://www.cancer.ca/fr-ca. Des formulaires seront disponibles à l'église. Le service religieux sera célébré le samedi 6 avril 2019 à 11h en l'église Saint-Eugène de L'Islet, où les membres de sa famille vous y accueilleront, à compter de 9h30. Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial.