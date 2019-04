Il fait le tour de l'Europe à vélo et tombe en amour... avec ce chaton!

Lorsque cet Écossais a décidé de faire le tour de l'Europe à vélo, il ne se doutait pas que son chemin croiserait celui de son nouveau meilleur ami à quatre pattes.

Après avoir traversé plus neuf pays en trois mois à vélo, Dean Nicholson est tombé en amour avec ce chaton de sept semaines. Depuis, Nala et son nouveau propriétaire sont devenus inséparables.

«Je me suis retourné et il y avait cette petite chose qui me suivait partout et qui miaulait en s’en arracher le cœur», raconte-t-il en expliquant sa rencontre, à la frontière entre la Bosnie et Monténégro, avec son nouveau compagnon de voyage.

Après avoir parcouru plus de 20 kilomètres à la suite de leur rencontre pour trouver un vétérinaire, Dean et Nala ont entrepris leur périple à travers l'Europe. Présentement en Grèce, ils tentent désormais de conclure leur épopée à bicyclette jusqu'en Angleterre en amassant des fonds sur la plateforme Gofundme.com.

Dean et Nala ont encore beaucoup de pain sur la planche avant de revenir à la maison. N'ayez crainte, elle pourra désormais suivre son maître partout où il va grâce à son tout nouveau passeport pour animal!