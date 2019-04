ROCHE, Soeur Marie-Louise



À la Maison Louise-Élisabeth de Lévis, le 31 mars 2019, est décédée soeur Marie-Louise Roche, en religion soeur Louis-Marie-de-Montfort, soeur de la Charité de Saint-Louis. Elle était âgée de 92 ans dont 68 ans de profession religieuse, fille de feu Marie-Aimée Bardin et de feu Simon Roche. Elle était native de Saint-Germain-en-Laye, France. Elle laisse dans le deuil: les membres de sa communauté religieuse, les Soeurs de la Charité de Saint-Louis et leurs personnes associées; sa cousine Marie-Claire Alzin; son filleul Roger Geneste; autres parents et ami(e)s. La défunte sera exposée à lalundi le 8 avril 2019 de 9h à 11h et de 12h30 à 14h.L'inhumation aura lieu à une date ultérieure au Cimetière Mont-Marie, sous la direction du