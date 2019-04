AUDET, Lucette



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 13 mars 2019, à l'âge de 76 ans, est décédée dame Lucette Audet, fille de feu dame Juliette Cloutier et de feu monsieur François Audet. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Micheline (Yves Larivière), Mario (Chantale Beaudoin), Marie-France (Normand Lamontagne) et feu Caroline; ses petits-enfants: Christian, Jessica (Claude Goupil), Véronique (Simon Therrien) et Sandra (Sylvain Bowen); ses arrière- petits-enfants; son frère feu Marcel; sa sœur Clémence (Benoit Carbonneau) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, beaux-frères, belles-sœurs et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement, leur délicatesse et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, ave des Replats, bur. 261, Québec (Québec) G2J 1B8, tél.: 418-682-6387.