TRUDEL, Monique



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 13 janvier 2019, est décédée Madame Monique Trudel. Elle était la fille de feu Anne- Marie Dufour et de feu Alphonse Trudel. Elle laisse dans le deuil ses frères et ses sœurs: Marc (Lise Métivier), feu Pierre, feu Claude, Michel (Lise Dubeau), Jocelyne (feu Gabriel Robitaille) et Danielle (Jacques Langlois), ses neveux: Eric Trudel et Alexandre Trudel (Annie Lagadec), sa filleule Lina Trudel, sa cousine et grande amie Lisette Carré ainsi que plusieurs autres cousins et cousines. La famille recevra les condoléances audès 12h.La famille désire remercier le personnel soignant des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer (1040, avenue Belvédère, bureau 214 Québec (Québec) G1S 3G3).