TREMBLAY, Yvette Béliveau



À Québec, le 19 mars 2019, à l'âge de 97 ans et 8 mois, est décédée dame Yvette Béliveau, fille de feu dame Aurore Levasseur et de feu monsieur Alfred Béliveau. Elle était l'épouse de feu monsieur Rolland Tremblay. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 17h à 19h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Marthe (feu Marcel Tremblay), Lise (feu Larry Scheibe) et Richard (Hélène Gagné); ses petits-enfants: Daniel (Chantal), Manon (Alain), Eric (Nancy), Martin (Nancy), Jonathan (Sébastien), Kellie, Anthony, Megan, Steeve et Michelle (Woody); ses arrière-petits-enfants: Jean-Mathieu (Roxanne), Alexandra, Carole-Anne, Samuel, Marie-Catherine, Cédrick, William, Annick, Amylie, Marianne, Jacob, Eve et Sascha Lee. Elle laisse également dans le deuil la mère de Michelle et Steven, madame Ellen Rees. La famille tient à remercier le personnel du CLSC de la Jacques Cartier pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Club des Petits Déjeuners du Québec, 151-D, boul. de Mortagne, Boucherville (Québec) J4B 6G4, tél. : 450 641-3230.