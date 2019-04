PARÉ, Gérald



Le 1er avril 2019, au CHSLD Côté Jardins à Ste-Foy, est décédé paisiblement et accompagné de ses enfants, à l'âge de 95 ans, monsieur Gérald Paré, époux de feu madame Pauline Lortie. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule jeudi 4 avril 2019, de 19h à 22h.La famille recevra les condoléances à l'église à compter de 10h. (Il n'y aura pas d'ouverture du salon avant les funérailles). L'inhumation se fera au cimetière Mount-Hermon à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Paule Andrews), Richard (Marie Audette), Marc (Patsy Sew Eng Foo), feu Daniel, Marie (Éric Laliberté), Martin (Florence Landry), Alain (Danielle Bussières), Francine; ses petits-enfants: Léa, Jessica-Marie, Lilian Kim, Darlene, Pricilla Mailing, Alexis (Marie-Pier Cloutier), Marianne, Ophélie (Mathieu Grégoire), Joakim, Camélia, Claire, feu Nicolas, Rosanne Lea, Kevin Lee, André Li; ses arrière-petits-enfants: Nathaniel, Shira et Tristan; sa tante Jacqueline Roy, sa belle-sœur Gisèle Drouin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s proches. La famille remercie les membres du personnel du CHSLD Côté Jardins qui ont apporté des soins remplis d'humanité et apporté réconfort et soutien à sa famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du Cancer, téléphone : 418-657-5334, site Web : cancerquebec.que@fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.