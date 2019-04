Après la France, le Canada veut interdire des implants mammaires

Le ministère canadien de la Santé a annoncé jeudi son intention d’interdire les implants mammaires Biocell de l’américain Allergan, coïncidant avec l’interdiction par la France de ce type de prothèses.

La France a interdit jeudi, au nom du « principe de précaution », plusieurs modèles d’implants mammaires soupçonnés de favoriser une forme rare de cancer, devenant le premier pays à prendre une telle mesure.

Santé Canada a indiqué dans un communiqué vouloir également suspendre par « mesure de précaution » les permis pour ces implants mammaires, afin de « protéger les patientes canadiennes contre le risque rare, mais grave, de lymphome anaplasique à grandes cellules associé aux implants mammaires (LAGC-AIM) ».

Pour justifier sa décision, le ministère de la Santé a fait état de « 28 cas canadiens confirmés de LAGC-AIM, dont 24 (86 %) impliquent un implant mammaire Biocell d’Allergan », selon le communiqué.

Face à l’augmentation du nombre de cas de cette forme rare, mais agressive de cancer du système immunitaire, qui se manifeste le plus souvent par un épanchement de liquide autour de la prothèse, le Canada avait commencé en novembre 2018 une « évaluation scientifique des implants macro-texturés ».

En conséquence, le gouvernement canadien interdira la vente des modèles du fabricant américain Allergan à enveloppe Biocell si celui-ci ne parvient pas à prouver leur innocuité dans les 15 prochains jours.

Le ministère de la Santé a indiqué avoir été en contact avec les autorités françaises et américaines à ce sujet.

Aux États-Unis, la Food and Drug Administration (FDA) a mené deux jours d’auditions publiques sur le sujet, les 25 et 26 mars, et a indiqué à l’AFP qu’elle annoncerait une décision « dans les prochaines semaines ».

Les implants mammaires en silicone peuvent être lisses, texturés (microtexturés ou macrotexturés, selon le degré de rugosité de la pellicule qui les entoure) ou à enveloppe de polyuréthane.

« L’implant Biocell d’Allergan est le seul instrument macrotexturé disponible au Canada. Les implants mammaires recouverts de polyuréthane ne sont pas en vente au Canada », a précisé le ministère canadien de la Santé dans son communiqué.