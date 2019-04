LAROUCHE, Calixta Boucher



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 20 mars 2019, à l'âge de 91 ans et 9 mois, est décédée dame Calixta Boucher, épouse de feu monsieur Joachim Larouche. Elle était la fille de feu monsieur Albert Boucher et de feu dame Alexandrine Boucher. Elle demeurait à Beaupré.La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité 1h30 avant la cérémonie, soit de 9h30 à 11h. La direction des funérailles a été confiée àElle laisse dans le deuil ses enfants, gendres et belles-filles: Denis (Christine Duchesne), Yvan, Lise (Gaston Simard), Diane (Marc Paré), Marc (Dominique Fiset); ses petits-enfants: Joannie Lachance (Patrick Lemelin), Julie-Pier Lachance, Jean-Christophe et Anne-Marie Larouche; son arrière-petite-fille Sofia Lemelin; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: feu René (Pauline Tremblay dit Côté), Yvette (feu Fernand Tremblay), Paul-Armand (feu Denise Demers), et elle était la sœur de feu Marc-Aurèle (feu Adrienne Renaud), feu Simon, feu Réal (feu Marie-Blanche Tremblay); son beau-frère et sa belle-sœur de la famille Larouche: Gaston (Amanda Paré),et elle était la belle-sœur de feu Raymond (feu Adrienne Côté), feu Noëlla (feu Marcel Fortin) et feu Marie-Anne (feu Paul Vaillancourt). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Sa famille souhaite remercier sincèrement son médecin la docteure Michèle Pépin, ainsi que le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour la qualité des soins prodigués à leur mère. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation des Maladies du cœur du Québec, 4715, avenue des Réplats, bureau 261, Québec, (Québec) G2J 1B8 https://www.coeuretavc.ca/impliquez-vous/faites-un-don