FILLION, Louisette



À l'IUCPQ, le 22 mars 2019, à l'âge de 61 ans, est décédée dame Louisette Fillion, épouse de monsieur Marc Linteau, fille de feu monsieur Adélard Fillion et feu dame Lucille Tremblay. Elle demeurait à Québec.de 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Marc, ses enfants Audrey et Matthieu (Miguelina Jobin); ses petits-enfants : Mathis, Matthieu Jr., Benjamin, Maëlie et Marc-Anthony; ses frères et ses sœurs : Monique (Guy Dessureault), André (Murielle Néron), feu Gabriel (Lise Lespérance), Alain (Pierrette Maltais), Rodrigue (Pâquerette Tremblay), Michel (Thérèse Simard), feu Louis-Marie (Léonne Pilotte), France (Renald Larouche), Sylvain (Clémence Rhéaume) et Louise (Rémi Pedneault); ses beaux-parents feu Jean-Charles Linteau et feu Marie-Paule Guerin; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Linteau : feu Jacques (Diane Labrecque), Gilles (Lucie Villeneuve), Line (Raymond Savard), Jean (Susan Durant), Johanne (Alain Gosselin) et Denis (Nathalie Boutin); ses filleuls Valérie Fillion et Jérôme Larouche, ainsi que ses nombreux oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe des soins palliatifs de l'hôpital Laval pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8, tél. : 418-656-4999.