GAGNON, Gaston



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 19 mars 2019, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Gaston Gagnon, époux de madame Annette Trudeau, fils de feu dame Aline Garneau et de feu monsieur Alphonse Gagnon. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h à 15 h.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement en présence de la famille au cimetière St-Charles. Outre son épouse Annette, il laisse dans le deuil ses fils : Pierre (Linda Germain) et Guy (Julie Morin); ses petits-enfants : Geneviève (Frédéric Boulet), Audrey (David Deschènes), Amélie (Marie-Eve Boulet), Marie-Claude (Marc-Éric Baillargeon), Marc-Antoine (Florence Lavoie Simard), Lydia-Rose et Laurie Cloutier (Jean-François Latour); ses arrière-petits-enfants : Charles-Antoine, Sofia, Océane et Victor; ses frères et ses sœurs : feu André (feu Julienne Samson), Colette (feu Jean-Paul Plamondon), Ghislaine (feu Gilles Trudel), feu Jean-Yves (Jeanne Emond) et feu Nicole Gagnon (feu Claude Tremblay); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Trudeau : feu Georges (Irène Vaillancourt), feu Georgette (feu Roland Lebel), Jean-Louis (Mariette Dion) et Huguette (feu René Roy); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. 4715, avenue des Replats, bureau # 261, Québec, Québec. Téléphone : 418 682-6387. Site web : www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.