CÔTÉ, André B.



À l'Hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec, le 31 mars 2019, à l'âge de 82 ans, entouré de l'amour de siens, est décédé M. André B. Côté, époux de Mme Céline Roy. Fils de feu Arthur Côté et de feu Émilia Grenier, il demeurait à L'Ancienne-Lorette. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Christian (Stacey Poisson) et Caroline (Donald Petit); ses petits-enfants: Geneviève Côté et Alexandre Levasseur (Juliette Painchaud); ses frères et sœurs: Roméo (Denise Allard), Jean-Marie, O.M.I., Raymond (Anita Rochette), Richard (Rachelle Germain), Denise, de feu Jeannette (de feu Albert Carpentier, de feu Roger (Liliane Larochelle), de feu Rolland (de feu Rollande Côté), de feu Émiloda, de feu Gustave (Janine Hamel), de feu Marcel (de feu Brigitte Julien), de feu Rita (François Racette), de feu Guy, de feu Marie-Claire (de feu Ludger Girard), de feu Carmelle (de feu Bernadin Amyot), de feu Guy (de feu Mariette Marois), de feu Yvon (de feu Nicole Vachon) ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Roy: feu Gisèle, Lucie (feu Jean Poisson), Raymond (Rolande Marcoux), Laurent (Françoise Beaulé), Jules (Lise Laplante), Jacques (Monique Moreau), Roger (Nicole Tremblay), Madeleine (feu Carl Winget), Claire et Marthe (René Laroche). Il laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et de nombreux amis. La famille recevra les condoléances aule samedi 6 avril 2019 de 10h à 13h.. La famille désire exprimer un remerciement tout spécial aux membres du personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les soins personnalisés qu'il a reçus et pour leur dévouement exceptionnel. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer. (1040 Avenue Belvédère bureau 214, Québec, QC G1S 3G3). Pour rendre hommage à M. Côté, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com