RHÉAUME, Colette



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 25 mars 2019, à l'âge de 81 ans, est décédée dame Colette Rhéaume, épouse de feu monsieur Jean-Louis Cloutier. Née à Lac St-Charles, le 10 juin 1937, elle était la fille de feu dame Mathilda Savard et de feu monsieur Albert Rhéaume. Elle demeurait à Québec, arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.Les cendres seront déposées par la suite au Columbarium La Seigneurie. Madame Rhéaume laisse dans le deuil ses enfants: Mario (Claire Boissonneault), Mireille (Denis Lelièvre), Guy (Martine Lamarre), Stéphane (Marie-Hélène Giroux); ses petits-enfants: Sébastien, Mélanie, Karine, Steven, Michael, Alyssa; ses arrière-petits-enfants: Samuel, Gabrielle, Jacob, Amy, Léa; ses frères et sœurs: Rita (feu Jean-Claude Auclair), Lucie (Louis-Philippe Bédard), Estelle (feu Gilles Chevanel), feu Donat (Lise Cloutier), Gaétane (Yvon Grenier), Jacques (Lise Gagnon), Gisèle, feu Isabelle (André Gélinas), Céline (Raymond Paquet), Isidore (Paquerette Bernier); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Cloutier: feu Adrien (feu Jacqueline Carrier), feu Jean-Marie (Yolande Bourdeau), feu Jean-Maurice (feu Éliane Bédard), feu Suzanne (feu Réal Pinard), feu Colette, Huguette (feu Jeannot Picard), Michel (Claudette Rhéaume); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur délicatesse et leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.