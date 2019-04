BOUTET, Lucien



Au centre d'hébergement de Loretteville, le 30 mars 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Lucien Boutet, époux de feu dame Marguerite Sanfaçon, fils de feu dame Bernadette Dion et de feu monsieur Alexandre Boutet. Il demeurait à Québec. Selon ses volontés, il ne sera pas exposé, il a été confié à lapour crémation. La famille recevra les condoléances le samedi 6 avril 2019 de 9h à 10h30Les cendres seront déposées au printemps au cimetière paroissial de Loretteville, sous la direction de laIl laisse dans le deuil, ses enfants: Pierre (Julie Dumont), Lucie (Richard Villeneuve); ses petits-enfants: Jean-François Boutet (la mère de ses enfants Cynthia Asselin), Benoît Boutet, Emilie Boutet (Nicolas Gagné), Rose Boutet, Cynthia Villeneuve (Michaël Picard); ses arrière-petits-enfants: Olivier, Gabriel, Loic, Alexia, Liam et Hayden; son frère: Odina. Il est allé rejoindre ses frères et sa sœur: feu Alphonse (feu Françoise Pépin), feu Raymond (feu Thérèse Bédard), feu Léopold (feu Rachel Daigle), feu Marcel (feu Gemma Sanfaçon), feu Madeleine (feu René Allard). Il était le beau-frère de feu Gemma Sanfaçon (feu Marcel Boutet), feu Georgette Sanfaçon (feu Omer Dion), Jeannine Sanfaçon (feu Henry Allard), feu Rita Sanfaçon (feu Wilfrid Cloutier), feu Jean-Maurice Sanfaçon (Rachel Bédard), feu Paul-Marcel Sanfaçon (Mariette Drolet), Fernand Sanfaçon (Micheline Morneau), Gérard Sanfaçon, feu Hélène Sanfaçon (feu Maurice Nappert), Claude Sanfaçon (Julienne Alain), Rolande Sanfaçon (George Alain), feu Louisette Sanfaçon et Lise Sanfaçon (Vincent Deschenes). Il laisse également dans le deuil, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel du foyer de Loretteville et tout particulièrement à Nadia Julien, pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Parkinson Canada, 4211 rue Yonge, bureau 316, Toronto (Ontario) M2P 2A9, tél.: 416-227-9700, sans frais: 1-800-565-3000, télé.: 416-227-9600, site Internet: www. Parkinson.ca. Des formulaires seront disponibles à l'église lors des condoléances.