Blessé, Ozzy Osbourne reporte sa tournée

Ozzy Osbourne doit reporter tous ses spectacles prévus en 2019, dont celui qui devait avoir lieu le 18 juin au Centre Bell de Montréal, en raison d’une mauvaise chute à sa résidence de Los Angeles, a laissé savoir evenko aujourd'hui.

L’icône heavy métal de 70 ans a dû subir une chirurgie le mois dernier, le récent incident ayant aggravé des blessures qu’Osbourne traînait depuis plusieurs années, notamment depuis son accident de VTT en 2003. Ozzy se relevait de surcroît d’une pneumonie lorsqu'il a fait la mauvaise chute en question. Il demeurera sous l’observation d’un médecin de Los Angeles pendant sa récupération.

Ozzy Osbourne reprendra les concerts en février 2020 et s’arrêtera à Montréal le 16 juin de la même année. Les spectateurs peuvent conserver leurs billets originaux, qui seront honorés à ce moment.

Le calendrier de tournée d’Ozzy au Royaume-Uni et en Europe pour la suite de 2020 doit encore être établi. Quant aux apparitions que l’artiste devait faire dans les festivals, elles seront simplement annulées.

«Je ne peux pas croire que je doive reporter encore plus de dates de tournée, a commenté Ozzy Osbourne dans une déclaration officielle. Les mots ne peuvent pas exprimer à quel point je suis frustré, fâché et déprimé de ne pouvoir partir en tournée dès maintenant. Je suis reconnaissant pour tout l’amour et le soutien que je reçois de ma famille, de mes musiciens, de mes amis et de mes fans, c’est vraiment ce qui me permet de continuer. Sachez seulement que je vais mieux de jour en jour... Je vais complètement récupérer... Je vais terminer ma tournée... Je serai de retour!»