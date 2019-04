Ça se corse dans l’est

À l’issue d’une première ronde fertile en rebondissements dans la LHJMQ, les huit équipes toujours en lice pour l’obtention de la coupe du Président amorceront les quarts de finale ce soir. Avec 47 rencontres au total durant la première ronde, incluant trois matchs ultimes, il s’agissait du tour initial le plus chargé de l’histoire du tournoi printanier. Il n’y a d’ailleurs eu aucun balayage. Un seul de nos experts, Kevin Dubé, obtient une note parfaite pour ses prédictions, lui qui avait vu juste dans le cas des Wildcats de Moncton, qui ont éliminé le Drakkar de Baie-Comeau. Chapeau ! Kevin et l’auteur de ces lignes (Le Journal de Québec) ainsi que Mikaël Lalancette et Sébastien Goulet (TVA Sports) se sont prêtés à l’exercice de la boule de cristal. Un consensus se dégage : les affrontements dans l’Est s’annoncent longs et éreintants.

CLASSEMENT APRÈS UNE RONDE

Kevin | 17 pts Roby | 17 pts Sébastien | 16 pts Mikaël | 15 pts

2 points pour la bonne équipe et 1 point supplémentaire pour le nombre de matchs Photo d'archives, Didier Debusschère Seule équipe de la division Est toujours en lice, l’Océanic entamera cette confrontation au format 2-3-2 bien reposé après s’être débarrassé des Saguenéens en quatre matchs (cinq diront certains !).