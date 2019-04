Cette collection Puma vous donnera envie de ressortir vos poupées Barbie!

Croyez-le ou non, mais Barbie soufflera ses 60 bougies cette année. Quoi de mieux pour rendre hommage à cette poupée iconique que de faire une collection complète en son honneur?

La compagnie de vêtements et de souliers Puma a créé une collection complète inspirée de Barbie en misant sur les tendances du moment.

La gamme comprend des chaussures de papa ainsi que des vêtements de sport. Évidemment, le rose est à l’honneur!

La compagnie a revisité son modèle Nova pour l’occasion, un modèle qui rappelle les belles années 90, qui sont des plus tendance présentement. Le premier modèle, les Nova x Barbie Flash, retrouve le fameux logo de la poupée ainsi que des semelles et des détails rose magenta.

Le second modèle regroupe plusieurs couleurs pastel, dont le rose, le bleu et le jaune. D’ailleurs, il est offert autant pour les adultes que les enfants. Des sneakers qui feront assurément tourner les têtes des petits et des grands!

La collection s’étend aussi côté vêtements en proposant des t-shirts, des manteaux sport, des leggings et des shorts de cyclistes. Tous les plus colorés les uns que les autres. Retomber en enfance n’aura jamais été aussi tendance!

Découvrez les items de la collection sur puma.com

