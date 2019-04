Championnat du monde de hockey féminin : bon départ pour les Canadiennes

Les Canadiennes ont bien entamé le Championnat du monde de hockey féminin en défaisant la Suisse par la marque de 6 à 0, jeudi à Espoo en Finlande.

Emily Clark a été la meilleure buteuse des représentantes de l’unifolié avec deux buts. Loren Gabel, Natalie Spooner, Jamie Lee Rattray et Blayre Turnbull ont aussi trouvé le fond du filet.

Spooner, qui a également obtenu une mention d’aide, n’était pas 100% satisfaite de la performance de son équipe après la rencontre.

«Nous voulons évidemment nous améliorer lors de ce tournoi, a-t-elle dit au site internet de la Fédération internationale de hockey sur glace. J’ai trouvé que nous avions fait de bonnes choses, mais nous devons vraiment améliorer d’autres aspects. Évidemment, nous avons obtenu plusieurs tirs et quelques buts, mais nous leur avons donné plusieurs chances, que nous n’aurions jamais dû accorder.»

Devant la cage canadienne, la gardienne Shannon Szabados a été peu occupée pendant la partie. Elle n’a eu qu’à repousser six rondelles pour obtenir le cinquième blanchissage de sa carrière internationale.

La situation a été différente pour Andrea Brandli, qui a été mitraillée 53 fois devant le filet de la Suisse.

L’athlète de 21 ans n’a cependant pas détesté l’expérience.

«Personnellement, c’était un match plaisant, a-t-elle dit après la rencontre. Elles [les Canadiennes] volaient sur la glace. Nous avons essayé de faire de notre mieux.»

Blessée au bas du corps depuis quelques semaines déjà, Marie-Philip Poulin était en uniforme, mais elle n’a effectué aucune présence sur la patinoire. Elle avait fait la même chose lors de la défaite des Canadiennes de Montréal contre l’Inferno de Calgary en finale de la Coupe Clarkson.

«Elle est une idole et une incroyable capitaine, a révélé Gabel. Elle nous soutient sur la glace et à l’extérieur. C’est définitivement un plus de l’avoir sur le banc avec nous.»

Le Canada n’aura pas le temps de s’asseoir sur ses lauriers puisqu’il affronte ses plus grands rivaux, les États-Unis, lors de son prochain match, samedi. À leur premier affrontement, les Américaines, championnes mondiales en titre, ont vaincu la Finlande au compte de 6 à 2.