Cineplex présente un marathon de 60 heures des films de Marvel

Êtes-vous fan du Marvel Cinematic Universe (MCU) au point d’être prêt à vous priver de sommeil pendant près de 60 heures et d’enchaîner, dans un tourbillon de crampes intestinales, les repas de pop-corn et de hot-dogs steamés?

Si oui, vous serez heureux d’apprendre que Cineplex imitera la chaîne américaine de cinémas AMC et offrira elle aussi une séance-marathon pendant laquelle les 22 films du MCU seront présentés les uns après les autres, culminant avec la projection d’Avengers: Endgame.

Concrètement, cela représente 59 heures et 7 minutes de cinéma, débutant avec le premier Iron Man et navigant ensuite à travers tous les volets des différentes franchises estampillées du sceau Marvel.

Pour encourager les amateurs du MCU à mettre la hache dans leur hygiène de vie et leurs relations sociales pendant deux jours et demi, Cineplex offrira notamment des promotions spéciales et autres rabais sur les produits de restauration, en plus de mettre en vente le billet pour l’événement à un prix plutôt raisonnable (on parle quand même ici de 22 films).

Il y a cependant un petit hic pour les cinéphiles québécois...

Pour le moment, tout indique qu’il faudra se rendre à Toronto pour assister à l’événement pour le moins unique, alors que Cineplex ne semble présenter le marathon que sur un écran du Scotiabank Theatre de la Ville Reine le 23 avril prochain, dès 17h.

Cela dit, l’équipe de Pèse sur start s’affaire en ce moment à vérifier si le marathon ne serait pas éventuellement offert également au Québec.

Les chances sont minces, mais que voulez-vous, il ne faut jamais perdre espoir!

Et si jamais l’événement débarque en sol québécois, il ne vous restera qu’à choisir les films pendant lesquels vous oserez faire une petite sieste...

Les 22 films présentés lors du marathon MCU:

Iron Man

The Incredible Hulk

Iron Man 2

Thor

Captain America: The First Avenger

The Avengers

Iron Man 3

Thor: The Dark World

Captain America: The Winter Soldier

Guardians Of The Galaxy

Avengers: Age Of Ultron

Ant-Man

Captain America: Civil War

Doctor Strange

Guardians Of The Galaxy Vol 2

Spider-Man: Homecoming

Thor Ragnarok

Black Panther

Avengers: Infinity War

Ant-Man and The Wasp

Captain Marvel

Avengers: Endgame

