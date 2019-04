BÉDARD, Denyse Chouinard



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 23 mars 2019, à l'âge de 89 ans et 5 mois, est décédée madame Denyse Chouinard, épouse de feu Jean Bédard, fille de feu Marie-Ange Lortie et de feu Gustave Chouinard. Originaire de Charlesbourg, elle demeurait à la résidence l'Estacade de Saint-Raymond.La famille recevra les condoléances aude 13h à 14h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jocelyne Bédard (Jacques Plamondon), feu France Bédard (feu Jean Tremblay), Michèle Bédard (Philippe Moisan), Lison Bédard (Pierre Delisle) et Manon Bédard ; ses petits-enfants : Pierre-Alexis Tremblay, Amélie Bédard-Gagnon, Alex Pothier, Sammy-Jane et William Bédard-Hughes, Marilou et Charlotte Bédard-Delisle ; ses arrière-petits-enfants : Lou et Jude, Marc-Olivier et Gabriel ; sa belle-sœur Lucette; ses neveux, nièces, cousins, cousines ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sa soeur : René (Thérèse), Paul, Claude, et Madeleine ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bédard : Roland, Lucien (Marguerite Lachance), Françoise (Arthur Delisle), Marcel (Madeleine Beaulieu) et Rita.