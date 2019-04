FOURNEL, Roland



À la Maison Paul-Triquet, le 19 mars 2019, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Roland Fournel, époux de feu madame Thérèse Denis. Il était le fils de feu madame Jeanne Parent et de feu monsieur Lauréat Fournel. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h à 10h30.L'inhumation des cendres se fera au Cimetière St-Charles Mausolée Marie de l'Incarnation. Il laisse dans le deuil ses enfants: feu Denis (France Blouin), Mario (Johanne L'Italien) et Marco; ses petits-enfants: Caroline (Marie-Ève), Carl, Catherine (Frédérick Demers), Luc (Valérie Champagne) et Isabelle; ses arrière- petits-enfants: Louis-Antoine, Rosalie et Charles Demers et Louna Champagne; sa sœur Marie-Paule (feu André Girard); son frère André; ses belles-sœurs : Rolande, Jacqueline (feu Georges Métivier) et Madeleine (Robert Morillon); ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis. Compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation Québécoise du cancer. Téléphone : 418 657-5334. Site web : www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.