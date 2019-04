BEAUDRY, Jacques



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 23 mars 2019, à l'âge de 77 ans et 8 mois, est décédé monsieur Jacques Beaudry, époux de madame Hélène Piché. Il demeurait à Cap-Santé. La famille recevra les condoléancesà partir de 13h45,sous la direction duMonsieur Beaudry laisse dans le deuil outre son épouse, ses filles : Marie-Chantal (François Pepin), Lysanne (Pierre Papillon) ; ses petits-enfants : Laurence et Jean-Philippe Pepin; Anne-Catherine et Alexandre Papillon. Il était le frère et le beau-frère de : feu Marcel (Lina Côté); Louise Piché (Réjean Germain), Daniel (Lise Beaupré), Diane. Il laisse également ses tantes, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami (e)s. Remerciement au Dr Louis Charron et à l'extraordinaire équipe des soins palliatifs 4400 de l'Hôtel-Dieu pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation du CHU de Québec, Pavillon Hôtel-Dieu de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, Qc, G1L 3L5, www.fondationduchudequebec.ca