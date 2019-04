CARPENTIER, Georges



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 22 Mars 2019, à l'âge de 99 ans et 10 mois, est décédé monsieur Georges Carpentier, Époux de feu madame Ida Couturier. Il était le fils de feu monsieur Adélard Carpentier et de feu dame Joséphine Bertrand. Il demeurait à St-Augustin-de-Desmaures. La famille recevra les condoléances aude 12h à 14h en présence des cendres.Il laisse dans le deuil ses enfants: Jacques ((feu Mariette Lamarche),(Gisèle Rousseau)), François (Carole Rioux) et Hélène (Fernand Delisle); ses petits-enfants: Mélina (Sébastien Houde), Julie (Nicolas Boily), Pascal et Émilie (Dany Côté); ses arrière-petits-enfants: Hugo, Antoine, Liana et Milane; ses amis du Manoir du Verger, ainsi que de nombreux parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du CHU. Des formulaires seront disponibles au complexe funéraire. La famille tient à remercier le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'hôpital de l'Enfant-Jésus, pour les bons soins prodigués à monsieur Carpentier.