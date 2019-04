PARENT, Paul-Eugène



À Québec, le 29 mars 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé, paisiblement et entouré de sa famille, monsieur Paul-Eugène Parent. Né à St-Isidore, le 11 novembre 1928, il était le fils de feu dame Alice Jolicoeur et de feu monsieur Ernest Parent. Il demeurait à Québec (secteur Courville). Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9 h 30.Il laisse dans le deuil ses enfants: Luc et Line (Serge Simon); son frère, ses sœurs et ses belles-sœurs: Albert Parent (Florence Turgeon), Albertine (feu Narcisse Gariépy), Elizabeth, Emilienne Mercier (feu Guy Parent) et Laurence Belleau (feu Marcel Parent); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Boucher ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Paul-Eugène est allé rejoindre les personnes qu'il aimait: Thérèse Boucher, Benoît (Maxellande Parent), Dominique (Mariette Blais), Françoise (Salem Fontaine), Clotilde (Marius Turgeon), Père Louis-Philippe, P.M., Grégoire (Laurette Nadeau) et Agathe (François Asselin). Un merci spécial au Dre Lucie Beaulieu et à tout le personnel soignant du CIUSSS de la Capitale-Nationale. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du Cancer, Site : www.fqc.qc.ca, Tél. : 1-877-336-4443. Les funérailles sont sous la direction de