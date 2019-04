HARDY, Jocelyne Roy



Au Centre d'hébergement de Charlesbourg, Québec, le 31 mars 2019, à l'âge de 72 ans, est décédée dame Jocelyne Roy, épouse de monsieur Réjean Hardy. Née à Alcida, (N-B), le 30 septembre 1946, elle était la fille de feu dame Agathe Godin et de feu monsieur François Roy. Elle demeurait à Québec, arr. Beauport. Selon ses volontés, les funérailles seront célébrées dans l'intimité. Outre son époux Réjean, madame Hardy laisse dans le deuil ses filles: Karine (Maxime Roux), Fannie (William Lebel); ses petits-enfants: Raphaëlle (Nicolas Bergeron), Benjamin, Rosalie, Maude, Jade, Alexis et Théo; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Orise (feu Hector Laplante), Anne-Marie (Gérald Doucet), Daniel (Merita Boudreau), Chantale (Robert Rousseau), Françoise (Michel Renaud), Jean-Claude (Lise Tremblay), Camille (Diane Cloutier), Suzanne (Yvon Paquet), Lilianne (Bernard Gagné), Gaétan (Marie Lavoie), Carole Paré (feu Rémy), Lise Hardy; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Jocelyne était également la sœur de feu Marc. La famille remercie toute l'équipe des soins palliatifs à domicile du CLSC Maizerets et du Centre d'hébergement Charlesbourg pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association des Bénévoles du Foyer de Charlesbourg, 7150, Boul. Cloutier, Québec, Qc, G1H 5V5 Tél. : (418) 628-0456.