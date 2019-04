CAUCHON, Robert



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 20 mars 2019, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Robert Cauchon, époux de feu dame Denise Létourneau. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à l'église une heure avant la cérémonie. Il laisse dans le deuil, son fils Georges Cauchon (Cindy Lavoie); son petit-fils Nicolas Cauchon (Camille Comptois); ses frères et sœurs : Léo-Paul Cauchon (Angèle), Jacqueline Cauchon (Gérald), Lucienne Cauchon (feu Denis) et Lucien Cauchon (feu Angéline); ses arrière-petits-enfants: Ann- Sophie et Laurie-Eve ainsi que ses neveux, nièces, autres membres des familles Cauchon et Lambert sans oublier la mère de son petit-fils Carole Delisle et ses amis. La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel soignant de l'Hôpital Laval, départements de l'IUCPQ et des soins palliatifs pour leur attitude bienveillante ainsi que pour leurs bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Hôpital Laval Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec (l'IUCPQ), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8, tél. :418-656-4999. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.