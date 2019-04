BISSONNETTE, Roger



À Québec, à l'Hôpital Laval, le 21 mars 2019, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Roger Bissonnette, époux de dame Cécile Bourgeois, ancien cadre à la CECQ. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à l'église 1 heure avant la cérémonie. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants : Pierre, Jean (Nathalie Proulx) et François (Annick Bihan) ainsi que ses petits-enfants adorés : Laura, Simon et Anne-Marie Bissonnette. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines ainsi que de nombreux parents et amis. La famille tient à remercier toutes les personnes qui l'ont aidé spirituellement et si humainement durant ses dernières semaines. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Auberivière, 401, rue St-Paul, Québec (Qc) G1K 3X3 tél. :418-692-4248 (www.lauberiviere.org).