SAVARD, Denyse



À la Maison Michel-Sarrazin, le 25 mars 2019, à l'âge de 69 ans et 11 mois, est décédée madame Denyse Savard, épouse de monsieur Claude Fortin, fille de madame Pauline Grenier et de feu monsieur René Savard. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 14h à 16h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Outre son époux Claude Fortin, elle laisse dans le deuil ses enfants: Pierre-Philippe Fortin (Léonie Mandang) et Véronique Fortin (Dominique Filteau); ses petits-enfants: Ellie Filteau, Cédric Filteau et Alice Fortin; ses sœurs: Hélène (Marc Lefrançois) et Andrée-Claude (Jacques Balthazard); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fortin: Denise (Yves Faucher), André (Nicole Couture), Ghislaine (Pierre Pouliot), Lyne (Marcel Carrière); ses oncles et tantes, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un merci spécial à tous les employés et bénévoles de la Maison Michel Sarrazin (Centre de Jour et soins palliatifs). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin St-Louis, Québec, Québec, téléphone : 418 687-6084, courriel : fondation@michel-sarrazin.ca, site web : www.michel-sarrazin.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.