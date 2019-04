TREMBLAY, Luce



Au CHSLD Vigi Saint-Augustin, le 17 mars 2019, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Luce Tremblay, fille de feu madame Jeanne Soucy et de feu monsieur Eugène Tremblay. Elle demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 10h30 à 11h.L'inhumation des cendres suivra au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Jacques (Père Dominicain), Lucette, Raymond (Père missionnaire d'Afrique), feu Jean (Madeleine Desmeules), Bernard (Jocelyne Filion), feu Louise (Jean-Pierre Sénéchal), Andrée (Rémi Dionne), Micheline (feu Gaston Robitaille) et Guy (Nicole Roch). Elle laisse également dans le deuil ses nombreux neveux et nièces. La famille désire remercier le personnel du CHSLD Vigi Saint-Augustin pour les bons soins apportés en fin de vie.