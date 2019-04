PLOURDE, Aline



À l'hôpital Laval de Québec, le 25 mars 2019 est décédée à l'âge de 86 ans et 5 mois, dame Aline Plourde épouse de feu monsieur Fernand Rivard et conjointe de monsieur Romuald Leclerc. Elle était la fille de feu Louis Plourde et de feu Alphonsine St-Laurent. Elle demeurait à La Pocatière, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances aule vendredi 5 avril de 19h à 22h et samedi, jour des funérailles, de 12h à 13h50.et sera suivi de l'inhumation au cimetière des Pins. Elle laisse dans le deuil son conjoint bien-aimé Romuald. Elle était la soeur de: Jeanne (feu Louis-Paul Dionne, Jean-Paul Rivard), Rose (feu Épiphane St-Jean), Madeleine (feu Marcel Lavoie, Fernand Ouellet), Louis-Marie (Denise Roussel), Colette (Jacques Dubé), Solange (Judes St-Jean), Rolande (Gilles Rivard); et de la famille Leclerc elle était la belle-soeur de : feu Carmen (feu Charles-Auguste Langlois), feu Jeanne, feu Jean-Pierre (Marie-Paule Beaulieu), feu Léonard (Lucille Noël), feu Marie-Noëlle (Jacques Boulet), feu Gilles. Sont aussi affectés par son départ les membres des familles Plourde, Leclerc et Rivard, ses autres parents et ami(e)s. La famille remercie le personnel de la Résidence Hélène-Lavoie de La Pocatière pour leur attention et les bons soins reçus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'A.V.C. Des formulaires seront disponibles au salon