Glen Sather quitte la présidence des Rangers

Les Rangers de New York ont annoncé officiellement, jeudi, que Glen Sather prendra sa retraite au terme de la saison et qu’il quittera ainsi ses fonctions de président de l’équipe.

Sather, 75 ans, demeurera toutefois au sein de l’organisation en tant que conseiller.

«Ce fut un privilège de représenter New York et nos incroyables partisans, a indiqué Sather, dans un communiqué. Je crois sincèrement que l’équipe est dans la bonne voie et que le futur est prospère. J’anticipe avec plaisir la transition dans mon nouveau rôle et je veux continuer de jouer un rôle dans l’ascension des Rangers vers la Coupe Stanley.»

Sather avait été nommé président et directeur général des Rangers en 2000. Il avait occupé les deux rôles jusqu’en 2015. Sather avait ainsi été remplacé au poste de DG par Jeff Gorton, qui est toujours en fonction aujourd’hui. L’Albertain avait également travaillé derrière le banc des Rangers pour une partie des saisons 2002-2003 et 2003-2004.

Avant de se joindre aux «Blueshirts», Sather avait déjà connu une grande carrière avec les Oilers. À Edmonton, il a gagné la coupe Stanley à quatre reprises en tant qu’entraîneur-chef et une fois comme président et DG.

Sather, qui a aussi disputé 10 saisons dans la LNH comme joueur, a été intronisé au Temple de la renommée du hockey en 1997.