Holtby a dit non à Trump

WASHINGTON | « Je n’avais pas peur de la réaction des gens, mais plutôt de ma propre conscience. »

Braden Holtby s’exprime ainsi pour expliquer son refus de visiter la Maison-Blanche, le 25 mars. Le gardien originaire de la Saskatchewan ne craignait pas une levée de boucliers en restant chez lui lors de la rencontre des gagnants de la coupe Stanley avec le président américain Donald Trump.

En janvier 2012, Tim Thomas avait également renoncé à rencontrer le président américain Barack Obama. C’était sept mois après la conquête de la coupe Stanley par les Bruins de Boston.

Thomas, un gardien originaire de Flint, au Michigan, avait justifié son absence par un choc d’idéologies avec le président démocrate.

Le refus de visiter laMaison-Blanche de la part de Thomas avait fait couler beaucoup d’encre à cette époque. Thomas était l’un des rares Américains au sein des Bruins.

Question de valeurs

À sa sortie d’un entraînement au MedStar Capitals Iceplex d’Arlington, Holtby a accepté de revenir sur ce sujet délicat, dans une entrevue accordée au Journal de Montréal.

« Il y a plusieurs raisons qui m’ont poussé à ne pas me présenter, a dit le gardien de 29 ans. Je dois respecter mes valeurs personnelles. Je crois à un système égalitaire.

Je crois aussi qu’on doit donner des exemples à nos enfants sur la façon dont nous traitons les gens, peu importe ta position ou ton pouvoir dans la vie. C’étaient mes principales motivations pour décliner l’invitation.

Ce n’était pas une décision politique, a-t-il poursuivi. Ce n’est pas une question de démocrate ou républicain. Je veux juste qu’on traite les gens avec respect. Il y aura toujours des visions différentes sur le plan politique, et c’est parfait ainsi. Ça fait partie d’une démocratie. »

Holtby n’a jamais ressenti une forme de pression de la part de ses coéquipiers ou de l’organisation des Capitals.

« Ma décision ne représentait pas une surprise, a-t-il précisé. J’avais déjà donné mon opinion à ce sujet. Nous sommes une équipe soudée et nous respectons les opinions de tout le monde. Nous formons une belle famille, il n’y a pas eu de vives réactions avec mon choix. C’était une décision personnelle.

J’ai accepté le choix de mes coéquipiers qui, pour la majorité, ont choisi de se présenter à la Maison-Blanche. Je n’avais aucun problème avec leur décision. Mais je souhaitais juste qu’on respecte également mon choix. Et ils l’ont fait. »

Lars Eller a corroboré les dires de Holtby en rappelant que sa décision n’avait pas créé une grosse vague à l’intérieur du vestiaire.

« Nous respectons son choix, c’est une décision personnelle, a précisé l’ancien du Canadien. Dans ce cas, tu as un choix, soit d’y aller ou de ne pas y aller. Je comprends pourquoi il a choisi de décliner l’invitation. Pour ma part, je préférais me présenter. C’est une question de tradition. Je voulais avoir la chance de visiter la Maison-Blanche de l’intérieur. Ce n’était pas pour rencontrer le président, mais plus pour voir une maison riche d’histoire. Je ne voulais pas que mes opinions politiques m’empêchent de vivre cette journée. »

Trois refus

Holtby n’était pas l’unique absent lors du passage des Capitals à la Maison-Blanche. Brett Connolly, originaire de la Colombie-Britannique, avait aussi choisi de passer son tour. Devante Smith-Pelly avait également mentionné son désir de bouder cette tradition peu de temps après la conquête de la coupe Stanley.

Smith-Pelly se retrouvait toutefois avec les Bears de Hershey, dans la Ligue américaine, au moment de la visite. Mais s’il avait réellement voulu vivre cette expérience, l’ancien du CH aurait pu demander congé aux Bears pour retrouver ses coéquipiers des Capitals.