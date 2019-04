Inspiration animalière

L’artiste peintre Josée Forest ne peut rester insensible devant des images d’ours polaires maigrichons qui errent sur les banquises du pôle Nord. Touchée par l’impact des changements climatiques sur l’environnement, elle souhaite responsabiliser le public à travers ses portraits éclatés de renard, d’ours, de hiboux et de pingouins.

L’artiste montréalaise présente l’exposition événement Rencontrez la bête, apprivoisez l’art !, jusqu’au 28 avril à l’Espace B8, de la Galerie Beauchamp, avec laquelle elle espère « un rapprochement entre l’humain et l’animal ».

Josée Forest a même décidé de remettre un pourcentage de la vente des œuvres au Fonds de conservation de l’Aquarium du Québec. La Galerie Beauchamp organise également un événement samedi, entre 13 h et 16 h, où le public est invité à rencontrer un guide animalier de l’Aquarium pour échanger sur l’impact des changements climatiques sur l’habitat des animaux.

Photo Stevens Leblanc

« Les animaux se rapprochent des villes, explique l’artiste, assise devant sa nouvelle collection. Ils ne savent plus où aller et ils sont pris avec ce que les humains leur donnent comme environnement. Ça venait me toucher. La galerie m’a proposé d’approcher l’Aquarium, qui ont la même ligne de pensée que moi pour la protection des animaux. »

Elle a conçu des toiles spécialement inspirées des pensionnaires de l’Aquarium, comme un blanchon, un renard et un grand-duc.

Trois ans d’apprentissage

Peintre autodidacte qui expose à Montréal, Toronto, Baie-Saint-Paul et en Colombie-Britannique, Josée Forest est d’abord reconnue pour ses toiles florales hyperréalistes, colorées et très léchées.

Elle a commencé à tirer le portrait des animaux, il y a trois ans, et l’artiste a mis tout ce temps pour donner une tout autre direction à son art. Son coup de pinceau est un peu plus « trash » que ce à quoi elle nous avait habitués.

Photo Stevens Leblanc

« Je voulais un jour avoir une collection un peu plus éclatée. J’essayais parfois des trucs flyés, mais c’était encore trop léché », dit-elle.

C’est avec le regard des animaux, tantôt déterminé, attendrissant ou penseur, qu’elle souhaite susciter l’émotion des gens.

« J’aime faire de l’hyperréalisme, et je pouvais aller chercher ça avec le regard des animaux. Les yeux, ça parle beaucoup. Les toiles amènent déjà une certaine émotion. Là, il y a comme une double émotion avec le regard. »

Le rêve américain

Josée Forest a l’intention de se laisser nourrir par l’inspiration animalière pour encore longtemps. Elle souhaite que ces nouvelles œuvres, universelles, rejoignent un plus grand public.

Son rêve serait de percer les marchés européen et américain. « Le gros rêve, c’est New York. Avant, mes fleurs, c’était trop doux pour New York. Mais là, je me dis que mes animaux pourraient les attirer. »

► L’exposition Rencontrez la bête, apprivoisez l’art ! se déroule jusqu’au 28 avril à l’Espace B8 de la Galerie Beauchamp, située au 49, rue Saint-Pierre, dans le Vieux-Québec.