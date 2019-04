FEQ: l’année de tous les combats

Aux prises avec une offre exceptionnellement faible sur le marché des tournées internationales, le programmateur du Festival d’été, Louis Bellavance, a dû trimer dur pour assembler une affiche 2019 qui puisse miser sur trois exclusivités canadiennes : Mariah Carey, Imagine Dragons et Blink-182.

« Ce fut l’année de tous les combats », a-t-il confié au Journal après le dévoilement de la programmation du FEQ, hier.

« Je n’ai jamais rushé de même. Il n’y avait pas d’offre. Si je regarde ce qui est disponible et que je baisse les bras, je n’ai pas Twenty One Pilots, alt-J, Slipknot, Lynyrd Skynyrd, Mariah Carey, Imagine Dragons, Blink-182. Regarde ce qu’il y a à Ottawa [au Bluesfest], et c’est ce que j’aurais. Pour nous, ce n’était pas acceptable de manquer les séries », a confié Louis Bellavance.

Photo Jean-Francois Desgagnes

« L’enfer » Des exemples ?

Twenty One Pilots : Même s’il est en tournée, le duo ne voulait rien savoir d’ajouter une date ni de faire un festival de plus. « Un combat de tous les instants », résume le programmateur, qui s’est battu pour les avoir parce que « c’est un gros nom qui frappe l’imaginaire ».

Slipknot : « Ça a été l’enfer parce que la tournée nord-américaine commence le 27 juillet et qu’ils finissaient en Angleterre deux jours avant notre date. Ils ont fini par dire oui. Ils vont laisser leur équipement là-bas et on va s’occuper de la production. »

Malgré l’intérêt croissant des jeunes pour les musiques urbaines, le rock occupera encore une large place dans la grille horaire des plaines d’Abraham. Ce n’est pas un hasard. « Le rock, ça marche », dit-il.

Dans les plans

Il a aussi confirmé que la plupart des artistes qui ont fait l’objet de rumeurs ces derniers mois ont été dans les plans à un moment ou à un autre. Ainsi, des négociations avec Ariana Grande étaient en cours depuis juillet dernier. « Finalement, il n’y avait plus d’espace dans sa tournée, même si elle est dans nos dates. »

Cardi B a aussi été envisagée, mais elle sera en Europe pendant le FEQ.

Quant à Jennifer Lopez, dont le nom revenait sans cesse dans les spéculations, le flirt avec le FEQ n’a duré qu’un coup de fil. « Quand ils nous ont contactés, on avait ce qu’on voulait dans le créneau pop avec Mariah Carey. Mais J. Lo, je la ferais l’an prochain si elle s’inscrit plus tôt dans la planification. »

♦ Les laissez-passer du FEQ 2019 seront mis en vente à midi, aujourd’hui. Vingt mille billets ont déjà été vendus, plus tôt cette semaine, lors de la vente réservée aux clients des caisses Desjardins.

♦ Le laissez-passer sera obligatoire pour tous, incluant les enfants, pour le concert de Slipknot sur les Plaines. Au FEQ, on espère ainsi décourager les parents d’amener leur progéniture. « On considère que ce n’est pas une soirée appropriée pour les enfants », a dit la directrice des communications, Samantha McKinley.