L’argent de nos parents appartient à nos parents

Je fus insultée de lire les propos de ces deux frères qui supplient leur sœur, nommée mandataire de leur père, de diminuer la qualité et la quantité des soins qui lui sont donnés pour ne pas gruger et ainsi réduire encore plus leur futur héritage. Comment peuvent-ils penser de façon aussi mesquine quand cet argent a été accumulé par celui à qui les soins sont destinés?

Comme il a travaillé toute sa vie pour amasser son pécule, qu’il en a déjà dépensé une partie pour prendre soin de leur mère décédé, pourquoi devrait-on le priver du même traitement? Cette mentalité de penser à l’argent qu’on va récolter gratuitement après le décès d’un proche me pue au nez.

Une jeune femme avec de meilleures valeurs

Cet homme avait eu le flair de remettre sa sécurité entre les mains de sa fille, car il devait soupçonner le mauvais penchant de ses fils. Ils ne sont malheureusement pas les seuls du genre dans notre société.