Le pont de Québec doit passer avant le Stade

Il est inconcevable que le gouvernement du Québec paie pour la réfection du Stade olympique, mais pas pour celle du pont de Québec, estime l’un des initiateurs du forum sur l’avenir du pont.

« Je me scandalise qu’on mette 750 millions $ dans le Stade olympique, qui a accueilli peu d’activités l’an passé et qui ne sert à personne, à part être beau », lance l’avocat et ancien président de la Chambre de commerce, Luc Paradis.

Me Paradis, qui milite depuis des années pour la sauvegarde du pont et qui a participé à organiser un forum sur la question en 2016, croit que les priorités ne sont pas mises au bon endroit.

Rencontre au sommet

« On laisse notre pont à l’abandon. Et pourtant, il faut s’en occuper. Pas juste parce qu’il est beau et patrimonial, mais parce qu’il est essentiel. C’est le premier lien à Québec ! »

Luc Paradis déplore que le gouvernement du Québec refuse toujours d’investir dans la peinture, mais qu’il contribue aux rénovations de 750 M$ pour le Stade olympique, à Montréal.

Le sujet de la peinture du pont risque fort de resurgir vendredi, à une rencontre au sommet entre le ministre de l’Infrastructure, François-Philippe Champagne, et le président du Conseil du trésor québécois, Christian Dubé.