Les Jours de la jonquille

Des centaines de milliers de jonquilles sont arrivées, des milliers de bénévoles s’activent au quartier général de la Société canadienne du cancer à Fleur de Lys en prévision des Jours de la jonquille 2019 qui commencent aujourd’hui.

Jusqu’à samedi, 300 000 jonquilles (dont 1200 bouquets corporatifs) seront vendues par près de 4000 bénévoles dans près de 126 points de vente (épiceries, centres commerciaux, bureaux, résidences pour aînés). À Québec, le mouvement de la jonquille existe depuis 1962. Pendant tout le mois d’avril, en appui à la cause du cancer, la ville de Québec arborera le jaune alors qu’une douzaine de bâtiments s’illumineront aux couleurs de la campagne de la Société canadienne du cancer. En 2018, les ventes de jonquilles dans la région de Québec–Chaudière-Appalaches ont rapporté 387 000 $. Soyez généreux.

Les 50 ans de l’Entraide

Le dévoilement officiel des résultats de la 50e campagne de sollicitation gouvernementale d’Entraide 2018 s’est effectué le 28 mars dernier lors d’une soirée reconnaissance. C’est ainsi que plus de 6,36 millions de dollars ont été amassés l’an dernier par Entraide pour venir en aide, sur tout le territoire québécois, aux personnes vivant une situation de vulnérabilité. Le montant a été réparti comme suit : 3 730 391 $ aux Centraide du Québec ; 2 068 981 $ à PartenaireSanté-Québec et ses membres et 561 554 $ à la Croix-Rouge canadienne (Québec). Depuis 1968, le personnel et les personnes retraitées de la fonction publique et du secteur parapublic du Québec ainsi que les professionnels de la santé rémunérés par la Régie de l’assurance maladie du Québec ont donné plus de 223 M$. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Marie-Renée Roy, coprésidente du Comité Entraide ; Sylvie Seguin, directrice adjointe de PartenaireSanté-Québec ; Brigitte Pelletier, sous-ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale ; Roberto Bomba, coprésident du Comité Entraide ; Bruno Marchand, président-directeur général de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches ; et Pascal Mathieu, vice-président de la Croix-Rouge au Québec.

Nouveaux défis

Alexandre Avon (photo), directeur de la distribution, monétisation et acquisitions chez ComediHa!, chapeautera désormais, en plus de ses fonctions actuelles, le service des ventes de spectacles de ComediHa!, soit la vente de spectacles en tournée, en festivals, corporatifs et scolaires. Jean Bourque, agent de spectacles, continuera d’assurer les mêmes tâches et responsabilités, mais agira maintenant sous la supervision d’Alexandre. Avant son arrivée chez ComediHa!, en janvier 2018, Alexandre agissait à titre de chef, développement produits et ventes de contenus chez Distribution CBC/Radio-Canada.

Go Jimmy go

Beauport Nissan et Ste-Foy Nissan contribueront à nouveau, à titre de partenaire, à la réussite de la Randonnée Jimmy Pelletier qui se tiendra du 7 mai au 10 juillet, de Vancouver à Halifax, et au cours de laquelle l’athlète paralympique Jimmy Pelletier amassera des fonds pour le Patro Roc-Amadour et Adaptavie. Sur la photo, Jimmy Pelletier a eu droit à une accolade préencouragement de P.A. Méthot, humoriste et porte-parole de Beauport et Ste-Foy Nissan.

Anniversaires

Robert Dion (photo), éditeur (Revue HRI), conférencier et futurologue, 54 ans... Bertrand Roberge, ex-propriétaire de BMW Ville de Québec et Lévis... Diane Guillot, directrice de l’épicerie Le Frigo, division de Viandex, à Québec... André Voyer, retraité du monde de l’automobile, 77 ans... Roberto Luongo, gardien de but LNH (Panthers), 40 ans... Robert Downey Jr., acteur de cinéma et de télé, 54 ans

Disparus

Le 4 avril 2018. Clément Vincent (photo), 86 ans, agriculteur et homme politique fédéral (Nicolet-Yamaska), provincial (Nicolet-Bécancour) et municipal du Québec... 2016. Rita Lafontaine, 76 ans comédienne québécoise... 2015. Elmer Lach, 97 ans, l’un des plus célèbres compagnons de trio de Maurice Richard avec les Canadiens de 1940 à 1954... 2013. Jean Cousineau, 75 ans, compositeur et violoniste québécois... 2013. Roger Ebert, 70 ans, journaliste américain et critique de film.