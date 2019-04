Lettre à mon maire

Monsieur Labeaume,

Disposer d’une tribune médiatique est un privilège. Aujourd’hui, j’utilise la mienne pour vous communiquer des sentiments que de nombreux lecteurs ont envie de vous exprimer aussi.

Le cancer a fait ou fera malheureusement partie de la réalité de toutes les familles. Une personne sur deux connaîtra l’effet assommant de recevoir le diagnostic et la peine, ensuite, d’en infliger le partage à celles et ceux qu’elle aime. Vous savez de quoi je parle.

Personnellement, j’ai perdu mon père il y a cinq ans des complications d’un cancer du poumon. Il avait à peu près votre âge. L’un de mes meilleurs amis depuis l’enfance combat présentement des tumeurs au cerveau, pendant que sa blonde soigne un cancer du sein. Les deux ont 36 ans, et trois garçons de 6 à 11 ans, imaginez...

Des histoires comme ça, il y en a des milliers. Elles sont toutes différentes, mais les entendre ravive chaque fois une certaine douleur à ceux qui les ont côtoyées, et leur inspire en même temps une forte solidarité.

J’espère que, depuis l’annonce de votre maladie, vous avez pu ressentir cet appui. Les messages que vous avez reçus via les réseaux sociaux me laissent croire que oui.

La bête

Pour vous dire comme je le sens, je suis bouleversé par ce qui vous arrive et je ne suis pas le seul. Nous pensons à vous, à vos enfants, à vos amis, et à tous ces collaborateurs qui vous sont fidèles.

Vous qui comprenez mieux que quiconque la réalité médiatique, vous êtes conscient qu’une personnalité publique comme vous fait un peu partie de la famille de tout le monde, même de celle qui ne vote pas pour vous.

Par la petite lucarne de notre salon, la boîte qui parle dans notre auto ou la gazette qui traîne au Tim Hortons, vous faites partie de notre quotidien.

Ainsi, on se sent tous comme si l’on venait d’apprendre que notre oncle grognon, un peu malcommode, mais si attachant, est mal en point. Alors on s’inquiète.

Vous savez, monsieur le maire, je ne suis pas toujours gentil avec vous, dans mes textes. Dieu sait à quel point je peux vous haïr quand vous vous fermez devant une critique constructive, quand vous rejetez la faute sur quelqu’un d’autre, quand vous écartez une question légitime ou quand vous rabrouez quelqu’un avec rudesse.

Maintenant, est-ce que je peux vous dire que c’est presque à genoux que je prie pour que vous fassiez preuve de la même opiniâtreté et de la même intransigeance face à la maladie ? Devant cette bête immonde, libérez la bête Labeaume.

Absence

Je souhaite toutefois que vous puissiez vous montrer autrement indulgent envers tous ceux qui voudront vous aider. Professionnels de la santé, proches, concitoyens : ils seront des centaines de milliers à croire et à espérer pour vous. Quand les traitements vous mèneront au plancher, ils seront là pour vous remettre debout. J’en serai.

Pendant votre absence, est-ce que vous pourriez quand même penser à nous donner un peu de nouvelles, une fois de temps en temps ?

Et surtout, revenez-nous en forme. J’ai encore plusieurs chroniques dans le bras pour vous esquinter, mais pour ça, c’est mieux que vous soyez en santé.

On compte sur vous. Vous pouvez compter sur nous aussi.