Longue vie à Régis Labeaume

Nous le savons depuis peu, Régis Labeaume combat un cancer, ce qui l’a obligé à se mettre en retrait de la scène publique, au moins partiellement. Il est d’usage dans les circonstances de souhaiter le plus grand courage, ce qui va de soi.

On aime même afficher un certain optimisme, ce qui est parfaitement compréhensible aussi. C’est ainsi qu’on affronte les grandes batailles, et qu’on se donne une chance de les gagner.

Cancer

Mais soyons honnêtes. Il suffit de prononcer ce mot, cancer, pour trembler de peur au fond de soi. On a beau faire confiance à la médecine moderne, on sait que son corps devient un champ de bataille. On se sentait immortel. C’est encore plus vrai pour ceux qui vivent au cœur de l’action. On découvre soudainement qu’on ne l’est pas. Un jour, tout sera fini. De tels sentiments s’imposent aussi à nous lorsque le cancer frappe l’un de nos proches.

Comment réagissons-nous devant l’éventualité de notre propre mort ?

Il est normal de mourir. En même temps, rien n’est moins évident que la mort. Autrefois, on s’y préparait. On croyait au ciel, ou à quelque chose comme ça. La religion savait de temps en temps nous consoler.

Aujourd’hui, la plupart d’entre nous sommes convaincus que la mort nous condamne au grand froid de l’inexistence éternelle. Pour quiconque a goûté la vie, mourir n’est pas normal. On voudrait connaître la suite. On voudrait non seulement prolonger sa vie, mais on voudrait une autre vie.

À la rigueur, on veut bien mourir à la toute fin, quand la vie nous a quittés, quand le monde qu’on a aimé s’est lui aussi décomposé. Mais il y a quelque chose de révoltant dans le fait d’être menacé dans sa part la plus intime alors qu’on est encore dans la force de l’âge. Comment ne pas être révolté contre cette découverte macabre : notre histoire pourrait se terminer avant le temps. Il suffit de penser aussi à ceux qui nous survivront, à leur douleur, pour avoir envie de maudire le mauvais sort.

Je pense à Régis Labeaume et je me dis que cet homme politique de très grande qualité, qui a su imprimer son style à sa ville, et qui inspire à la fois l’affection et l’admiration de ses citoyens, doit se sentir aujourd’hui désarmé.

Froid

Je pense à lui, et à tous les autres qui sont condamnés à la même épreuve. Je pense à leurs proches qui, d’un coup, sentent qu’ils pourraient perdre un mari, une épouse, un ami, un frère, un fils, une fille, un petit-enfant. Leur vie devient d’un coup infernale. On aurait envie de prier pour Régis Labeaume et ses proches.

Mais ne nous perdons pas en de noires pensées. Un tel homme a de grandes chances de remporter cette guerre. Tous les Québécois, d’une manière ou d’une autre, auront une pensée pour lui et voudront lui faire l’accolade lorsqu’il reviendra.