Marc-Olivier Roy et Philippe Hudon à l’essai avec le Rocket

Le Rocket de Laval a offert des contrats d’essai professionnel aux attaquants québécois, Marc-Olivier Roy et Philippe Hudon, a annoncé le club-école du Canadien.

Les deux joueurs proviennent de la Premier AA Hockey League (ECHL). Roy arrive des Komets de Fort Wayne et Hudon des Everblades de la Floride.

Roy a déjà disputé des matchs avec le Rocket et les Wolves de Chicago cette saison. Il a obtenu un but et une mention d’aide en 21 rencontres dans la Ligue américaine en 2018-2019.

Hudon, qui a aussi défendu les couleurs de l’Université Concordia au cours de la campagne, a amassé sept points, dont trois buts, avec les Everblades.

Le Rocket, qui a encore cinq matchs à son calendrier, a été officiellement éliminé des séries mercredi.