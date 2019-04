Cimetière vivant de Stephen King: meilleur que l’original

Les cinéastes américains Kevin Kölsch et Dennis Widmyer ne se sont pas contentés d’offrir une simple cure de jeunesse à Cimetière vivant. En revoyant entièrement l’œuvre de Stephen King, ils proposent une nouvelle adaptation qui, en plus d’être plus terrifiante, surpasse la première, datant de 1989.

Les fans d’horreur connaissent bien le Cimetière vivant de Stephen King, que ce soit grâce au roman du maître de l’épouvante ou au long métrage qu’en a fait Mary Lambert, il y a 30 ans.

On y rencontre le Dr Louis Creed, un père de famille espérant offrir à son clan un nouveau quotidien plus paisible en quittant la grande ville pour la petite municipalité de Ludlow, dans le Maine. Nouvelle maison, nouveau poste dans une université, nouvel environnement. Bref, un changement de routine drastique qui lui permettrait, en théorie, de passer plus de temps avec sa femme et ses deux enfants.

Mais une découverte sinistre, celle d’un cimetière animal à proximité de leur nouvelle maison, viendra apporter son lot de tracas aux membres de la famille Creed. Et quand la tragédie frappe, ce lieu macabre représentera une tentation particulièrement lugubre – et dangereuse – pour le docteur éprouvé.

Plus sombre

Quelques minutes suffisent pour réaliser que ce Cimetière vivant fraie sa propre voie, plus glauque et sinistre que celle empruntée par le premier film. Tant sur le plan des atmosphères que des décors et costumes, les cinéastes Kevin Kölsch et Dennis Widmyer ont réussi à imprégner leur relecture d’une identité nouvelle, certes, mais surtout plus définie.

On a donc l’impression d’assister à une relecture plus achevée, plus aboutie que celle initialement proposée en 1989. Car n’en déplaise à ses fans, le film original de Mary Lambert avait ses failles.

Sont-elles toutes calfeutrées dans ce Cimetière vivant 2.0 ? Oui et non. Parce que, bien qu’il soit supérieur, ce Cimetière vivant n’est pas parfait.

Changements majeurs

Oui, le résultat final est plus attrayant et complet aujourd’hui. Mais pour y parvenir, l’équipe a pris plusieurs libertés dans son adaptation du récit classique. Alors que certaines sont plus anodines, d’autres ont un impact considérable sur l’intrigue du film.

Voilà un choix audacieux qui saura assurément polariser les opinions. Certains puristes en seront froissés, mais d’autres y verront certaines opportunités d’aller dans des zones jusqu’ici inexplorées de l’univers macabre de l’œuvre de Stephen King.

Dans certains cas, toutefois, ces changements mènent à des résultats franchement moins glorieux. On pense, notamment, au dénouement qui nous a laissé un âpre arrière-goût de déception, voire d’exaspération.

Bref, oui au changement. Mais avec parcimonie, s’il vous plaît.

Cimetière vivant

★★★